El circo de los XV años de Rubí

Por: Alma Niger El Día Lunes 26 de Diciembre del 2016 a las 22:00

Sin duda alguna la fiesta de los 15 años de Rubí celebrada este lunes en La Joya San Luis Potosí se convirtió en todo un fenómeno en las redes sociales. La misa fue trasmitida en vivo y más de 200 mil personas lo vieron, y posteriormente también se proyectó el festejo e igualmente miles estuvieron al pendiente. Y en este tipo de situaciones es cuando uno se pregunta ¿Qué carajos estamos haciendo los mexicanos? ¿Cómo es posible que estemos más al pendiente de una quinceañera que se hizo famosa de la noche a la mañana (que hicimos famosa más bien) en lugar de estar preocupados por lo que pasa en el país? Los aumentos en los productos básicos están a la orden del día, viene más aumento a las gasolina (pese a que Peña Nieto juró y perjuró que ya no habría alzas en los combustibles) y con ello todavía más aumentos para enero. Viene más alza a la luz, al gas, ¡a todo!, menos a los sueldos. Y la gran mayoría idiotizada con una quinceañera. Por eso no cabe duda que al pueblo pan y circo. Y hasta suerte tiene el gobierno, porque el circo lo armamos nosotros mismos, y todavía pagamos por ver el espectáculo. Y pagamos muy caro.

IGUAL CON LA DERROTA DEL AMÉRICA

Y esto está como la derrota de Las Águilas del América ante Los Tigres de Nuevo León en el fútbol. Todos idiotizados con dicho juego. Unos felices por el triunfo, otros tristes por la derrota, y la gran mayoría burlándose de las desdichas de los derrotados. Así es la idiosincrasia del mexicano, de ese mexicano que al no poder lograr sus objetivos, se conforman con que sus rivales no los consigan, es el clásico si no soy yo no eres tú, tan común en nuestra vida diaria, llena de frustrados. Y por eso no avanzamos como país, porque no sabemos perder, porque no sabemos competir, porque no sabemos estar unidos. Yo ya lo he dicho muchas veces, no le voy a ningún equipo (le iba al Cruz Azul, pero ya no, y desde entonces soy feliz), pero estoy en contra de que haya ese fanatismo mentecato que no conlleva a nada, y lo único que genera es que muchos muestren sus amarguras insanas. ¡Es un simple juego! Lo malo de todo esto es que el año que viene es la misma cantaleta, y mientras todos siguen enfrascados en la burla, el gobierno se sigue burlando, y mucho más peor, de todos. Pero ni cómo hacer entender a mentes tan pequeñas.

YAHLEEL ABDALA EN PROGRAMA NACIONAL

Sigue dando de qué hablar la participación de la diputada federal por Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona, en el programa “Cámara Libre” que conduce Lilly Téllez en Tv Azteca y el cual se llevó a cabo el pasado jueves. Bajo el tema “Migración en Tiempos de Trump” la legisladora tamaulipeca, integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte hizo notar que los mexicanos son valiosos para el gobierno de Estados Unidos, a la vez que reconoció que hay preocupación por la posible llegada de mexicanos que puedan ser deportados, a la frontera, y concretamente a Nuevo Laredo, y se buscan medidas para contrarrestar dicha acción. El programa completo se puede ver a través de la página http://www.aztecatrece.com/camara-libre para quien le interese el tema.

APOYO AL CAMPO

Para el 2017 se invertirán 70 mil millones de pesos en apoyo de programas y componentes para el campo tamaulipeco. Para tal efecto hubo una reunión entre autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a fin de analizar en qué proyectos se aplicarán dichos recursos. Bueno sin duda una de las cosas que se debe es que el dinero llegue a quienes lo necesitan, y no a ganaderos o campesinos protuberantes que por muchos años se han visto beneficiados con los apoyos del gobierno, siendo que realmente no lo requieren, mientras que los más jodidos reciben migajas.

EL REGRESO DE PAISANOS

Personal de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo ya se prepara para empezar a recibir a los paisanos, que después de pasar la Navidad en sus lugares de origen, regresan a los Estados Unidos para pasar allá el Año Nuevo. De hecho desde este lunes empezaron los retornos, pero se espera que este miércoles se intensifiquen. Es por eso que tanto los elementos de PC como de Bomberos y además los de Tránsito y Vialidad, trabajan desde diferentes puntos de atención y agilidad de vialidades para hacer más efectivo el cruce de paisanos por esta frontera. A esto hay que agregarle los cerca de 40 elementos de la guardia municipal para reforzar el trabajo de los agentes viales. Y claro está que el éxodo masivo de connacionales se espera a partir de la próxima semana, pues muchos pasarán también el Año Nuevo en el país.

BUEN CLIMA PARA LA SEMANA

De acuerdo con el Canal del Tiempo, el clima va a estar agradable en los próximos días. Se espera lluvia para este martes pero con temperatura máxima de 23 y mínima de 17. El miércoles la máxima será de 25 con mínima de 16 y apenas un 10 por ciento de lluvia. El jueves vuelven los chubascos, con temperatura máxima de 20 y mínima de 10, por lo que será el día más frío de la semana, seguido del viernes en que tendremos 23 máxima y 16 mínima. Pero el sábado 31 de diciembre, que es el último día del año, la temperatura mejorará pues la máxima será de 23 y la mínima de 16 y el domingo será de 23 máxima y 10 mínima. Así que a seguir disfrutando del buen clima.

INVITAN A OBRA DE TEATRO

Regresa la obra teatral "Lo Siento Mi Amor" este próximo 13 de enero del 2017 para deleite de los amantes del teatro y la música. Esta obra se estará presentando en el teatro principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo en dos funciones, una en el horario matutino dirigida a estudiantes de preparatoria y universidades y a las 7 de la tarde para el público en general. Lo recaudado en la función será a beneficio del Centro de Atención Múltiple de Nuevo Laredo CAM 51.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades al buen amigo Raúl Posadas Madariaga quien hoy está de manteles largos. Lo mismo para mi amiga Diana Carolina Martínez Cuellar, pues también es su onomástico. Y en el santoral celebramos a San Juan Evangelista, el último de los discípulos de Jesucristo… Pese a la tronadera de balas que se dejó sentir el pasado sábado por la noche, las autoridades de Nuevo Laredo reportaron saldo blanco durante la celebración de la Navidad. Bien por eso… Por cierto que dicen que el 2017 será el año de Frida Khalo, por aquello que “pinta de la fregada”, jajajaja.

