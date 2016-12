Resaca Navideña

Por: Alma Niger El Día Domingo 25 de Diciembre del 2016 a las 22:00

Todavía con la resaca navideña, pero muchos reanudarán labores este lunes. Otros no se preocuparán por ello, pues están de vacaciones, o de plano les va a valer gorro no ir a “chambear”. El caso es que esta semana es la más floja del año, pues para el próximo fin de semana otra vez vienen los festejos, ahora de Año Nuevo. Y bueno haciendo un razonamiento, ¿Que fue en sí la Navidad? Porque por lo que vi la Navidad fue el presumir en redes sociales fotos en familia (aunque en todo el año los integrantes anden del chongo), fotos de costosos regalos (muchos de los cuales quedarán arrumbados), fotos de cenas ostentosas (que por lo regular nadie digiere), y fotos adorando al Dios Baco (también con botellas carísima). No cabe duda que cada vez tratamos más de demostrar lo que no somos y lo que no tenemos. Ya los veré en las casas de empeño dentro de una semana.

¡BALACERA INFERNAL!

Y una cosa que sí es preocupante es que si en esta Navidad la balacera estuvo infernal, ¡no me quiero ni imaginar cómo va a estar en el Año Nuevo! Nuevo Laredo parecía zona de guerra. Y hasta parecían competencias, porque tronaba uno su pistolita, y le respondía el de enfrente, y luego otro sacaba la metralleta, y le respondía el otro con estruendos más fuertes, y así estuvieron desde las 11 de la noche y hasta ya entrada la madrugada. ¡Qué irresponsables la verdad!, ya que esta situación representa un serio peligro. Muchas familias que estaban festejando en los patios de sus casas tuvieron que meterse ante el riesgo de resultar heridos. Como no se apuntan hacia su propio trasero.

LLAMA RIVAS A RETOMAR BUENAS COSTRUMBRES

En un mensaje navideño a la ciudadanía el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, llamó a retomar los valores y reconciliarse con las buenas costumbres, para que el ejemplo a la niñez sea la mejor educación. Asimismo dijo que el próximo año se esperan grandes retos como ciudad, “que de la mano Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, habrán de enfrentar, en cada uno de los programas que este gobierno Municipal ejerza siempre el principal denominador será el ciudadano, nuestros hijos”. Asimismo dijo que el 2017 será el año para consolidar los proyectos del Gobierno Municipal, como es la ampliación del puente del Comercio Mundial, la construcción del Hospital Materno-Infantil, la construcción de una preparatoria Municipal en Reservas Territoriales, el Centro de Innovación en el parque Industrial El Progreso, entre otros.

TIENDAS ABARROTADAS

Y bueno sin duda le fue muy bien a los comerciantes de Nuevo Laredo durante estos pasados días. Tanto el viernes como el sábado las tiendas lucieron abarrotadas de compradores, que como siempre hacen sus consumos de última hora. Aquí lo importante es que hubo gran derrama económica, y sobre todo que la gente se da cuenta que ya muchas cosas salen más baratas que en las tiendas de la vecina ciudad de Laredo, Texas, sobre todo ante lo caro del dólar. Incluso en la localidad ya hay tiendas de chinos, donde se venden los mismos productos que se compran al otro lado, más baratos. La verdad ya no hay mucho que ir a hacer a los Estados Unidos salvo gastar el dinero que no se tiene. La mera neta.

AGRADECE OBISPO APOYO

El Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez, emitió un comunicado en el que primeramente deseo a todos los ciudadanos una Feliz Navidad y en segunda instancia agradeció también a toda la comunidad por la obra de ayuda humanitaria para nuestros paisanos que vienen de EUA en esta temporada navideña. Agradeció primeramente a los sacerdotes su respuesta inmediata a dicha ayuda, lo mismo que a los laicos comprometidos de sus parroquias, a los Jóvenes, Vida Consagrada y a los Movimientos y Grupos Diocesanos como: Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos, Dinámicas Matrimoniales, Caballeros de Colon, Encuentro Matrimonial, Adoración Nocturna, etc. Igualmente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los medios de comunicación y sobre todo a los ciudadanos de buen corazón que participaron en este acto. Asimismo convocó para que los días 2 y 3 de enero del 2017, ayudemos a los paisanos que regresan a Estados Unidos, proporcionándoles alguna ayuda humanitaria. Hizo saber que los sacerdotes Raúl Sariñana y Rogelio Lozano son los coordinadores con quienes podrán tener información de estos próximos días.

VAN 2 MIL 721 CAZADORES

Informes proporcionados por el amigo Alfonso Peredo Ramos, Director de Turismo y Comercio, revelan que ya suman 2 mil 721 los cazadores debidamente registrados, que andan en ranchos de la región cazando los venados cola blanca. Y todavía hay confianza que se registren más, por lo que tal vez sí se llegue a los 3 mil cazadores. Dijo que de los 2 mil 721que van hasta el momento867 son norteamericanos y mil 854 nacionales, quienes también están contribuyendo mucho en la derrama económica, demostrada en los hoteles, tiendas departamentales y supermercados. Y en los restaurantes ni se diga, que también han estado abarrotados en los últimos días. Y es que hubo feria a manos llenas, pero también a manos llenas se gastó. Por eso reitero que a muchos ya los veremos en los próximos días en las casas de empeño.

TRABAJO NORMAL EN LA COMAPA

LaComisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) reporta que esta semana van a estar laborando normal (es lógico, ¿o que querían, que les dieran la semana o qué?). A través de un comunicado informaron que las oficinas de Planta Centro, Caja Palacio, Centro Integral Comapa-Recaudación (Caja Venezuela) y Caja Recaudadora Paseo Loma Real, trabajarán durante la última semana del año con sus respectivos horarios y que la operación de las plantas potabilizadoras seguirán operando las 24 horas mientras las cuadrillas de redes trabajarán con guardias, el sábado 31 de diciembre en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. No pos ta gueno.

LO ÚLTIMO

No hay que olvidar que las oficinas de los tres niveles de gobierno están en período vacacional, y que salvo en las de atención ciudadana directa hay guardias en horarios cortos que normalmente son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así van a estar hasta el 6 de enero, y el 9 de enero se reanudan las labores de manera normal… El alcalde Enrique Rivas Cuéllar aseguró que la aprobación en comisión del Fideicomiso del Parque Industrial El Progreso será un detonante económico para Nuevo Laredo, ya que permitirá la construcción del Centro de Innovación Tecnológica y de más maquiladoras en la ciudad que generarán derrama económica, así como más y mejores empleos… Autoridades municipales invitan a los chamacos a los museos y bibliotecas en estas vacaciones, los cuales estarán abiertos en sus horarios habituales. Sea pues.

