Compositor Manolo Marroquín lamenta que no graben sus canciones nuevas

México, (Notimex).- El compositor Manolo Marroquín lamentó que los intérpretes, tanto nuevos como consolidados, no se interesen en sus canciones nuevas, lo que le obliga a cambiar de estrategia y cantarlas él mismo.

En entrevista con Notimex, el michoacano creador de temas como: “Lo dudo”, “Otro amor”, “Mi pequeño ciclón” y “El príncipe”, esta última que interpretó José José, subrayó que la falta de interés en sus canciones obedece a varios factores.

“El primero es el giro que está tomando la música con géneros como el reggaetón, el rap, hip hop y el rock, donde las ideas son poco profundas y creo que eso no me favorece; aunado a ello, está que los intérpretes no se detienen a escuchar las propuestas y en su lugar el equipo que le rodea es el que decide qué cantará”.

Detalló que antes había una relación más cercana y menos conflictiva con los intérpretes, para llegar hasta ellos y darles de mano los temas: “Ahora tenemos que hacer antesala, pasar el filtro del representante y por último el intérprete, que decidirá cantarlas o no”.

Manolo Marroquín indicó que este año, los intérpretes prefirieron cantar temas de catálogo: “Pese a que tengo muchas canciones nuevas, se han inclinado por las ya conocidas”.

Por último, señaló que su deseo de Año Nuevo es que Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, decidan grabar alguna de las canciones que les hizo llegar.