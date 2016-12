Urge renovar al PRI en Tamaulipas: Edgar Melhem

Aunque no se puede llevar a cabo el proceso debido a que ni siquiera existe un delegado que pueda encabezar estas acciones, dijo el diputado federal, Edgar Melhem Salinas

Domingo 25 de Diciembre del 2016

El diputado federal, Edgar Melhem Salinas, lamentó que hasta el momento siga sin iniciar el proceso de renovación en el Comité Directivo Estatal del PRI

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- El diputado federal, Edgar Melhem Salinas, lamentó que hasta el momento siga sin iniciar el proceso de renovación en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Resaltó que desafortunadamente, no se puede llevar a cabo este proceso debido a que ni siquiera existe un delegado en Tamaulipas que pueda encabezar estas acciones.

“Hago un exhorto, y quiero dejar muy claro que no es un tema particular de Tamaulipas, ya que faltan delegados en varios estados del país, donde no podemos iniciar un proceso de renovación si no hay un delegado del Comité Ejecutivo Nacional”, señaló.

Precisó que solo así puede un delegado venir a Tamaulipas, y tener una visión objetiva de cuáles son los perfiles que se requieren para poder tener una dirigencia fuerte para el 2018.

Aclaró que si bien esta situación no es privativa de Tamaulipas porque hay otros estados que se encuentran en sus mismas condiciones, es importante que aquí se hagan los cambios necesarios.

Manifestó que lo importante es tener un partido fortalecido para enfrentar los comicios del 2018, en donde se juegan cargos importantes tales como las senadurías, las diputaciones federales, las 43 alcaldías de la entidad y la misma presidencia de la república.

