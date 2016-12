Diputado se pone “La del Puebla”

Por: Alma Niger El Día Viernes 23 de Diciembre del 2016 a las 22:15

El diputado local Glafiro Salinas Mendiola se sumó a la lista de funcionarios que se pusieron “la del puebla” en esta época navideña, pues acudió a la colonia Blanca Navidad, que es una de las más fregadonas de Nuevo Laredo, para convivir con las familias de dicho lugar, a quienes ofreció un convivio y aparte les hizo algunos obsequios. De paso Glafiro les dio a conocer las acciones que ha estado llevando a cabo en el Congreso del Estado y de la misma forma recibió algunas peticiones ciudadanas que dijo con gusto atenderá en cuanto se reinicien las labores legislativas. Bien por Glafiro quien no se olvida de su gente.

CONVIVIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Los regidores de Nuevo Laredo convivieron este viernes en lo que fue el último día de labores oficiales en la Presidencia Municipal, pues se llegó el período vacacional. El convivio fue organizado por el regidor Alfredo Guarneros Carranza, quien invitó casi a todos sus compañeros quienes disfrutaron del convite y aparte se desearon los mejores parabienes para esta Navidad. Igualmente en muchas otras oficinas municipales también hubo algunos convivios entre el personal, lo cual es bueno pues con esto se fomentan los lazos de amistad. Sea pues.

BORRACHERA

Un matrimonio en casa se apresta a preparar la cena navideña. La esposa dice al marido que ella tiene que salir, así que él se encargue de matar al pavo. El hombre se queda asombrado sin saber qué hacer y va a la biblioteca, en la sección cocina, encuentra un libro de aves y busca pavo, lo encuentra y lee: “Primero: Emborrachar al pavo”, se dirige al bar y toma una botella de whisky y le da un bocado al pavo, y piensa: "Son las fiestas y yo también voy a tomar un trago” y zurras pa´dentro y así transcurre la tarde entre trago y trago. Cuando llega la mujer a casa, encuentra al marido en tremenda borrachera y le dice: “¿Que fue? ¿Mataste al pavo?”

Y el responde: “Le tocas, hic, una pluma, hic, a mi compadre y te pego”

COMPRAS ANTICIPADAS

Como el juez prometió ser suave por Navidad, le pregunta a un acusado:

- ¡Hombre! bienvenido a mi juzgado, ¿De qué se le acusa?¿quiere un café? ¡Guardias traigan un café!

- Señor, me acusan haber hecho mis compras navideñas con anticipación.

- Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anticipación las compró usted?

- ¡Antes que abrieran la tienda!

EL MEJOR REGALO

Un niño le pregunta al otro:

- ¿Qué vas a pedirle a Papá Noel este año?

- Yo voy a pedirle una bicicleta, ¿y tú?

- Yo voy a pedirle un Tampax.

- ¿Un Tampax? ¿Y qué es un Tampax?

- No lo sé, pero en la televisión dicen que puedes ir a la playa todos los días, correr en bicicleta, ir a caballo, bailar, ir a la discoteca, hacer todo lo que quieras y sin que nadie se dé cuenta. ¿Que bueno no?

DIVORCIADA

Va un hombre a comprar el regalo de navidad a su hijita a una juguetería y echa un vistazo a las Barbies. Le pregunta a la dependienta:

- Señorita, ¿Cuánto vale esta Barbie Superstar?

- Cuesta 500 pesos

- ¡Ah, muy bien! ¿Y la Barbie Divorciada?

- Bueno, esta cuesta 5 mil pesos caballero.

- ¿Cómo? ¿Y por qué es tan cara?

- Porque trae la casa de Ken, el coche de Ken, la lana de Ken...

BREVES NAVIDEÑOS

- ¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus?

- Un “Renol”.

Jaimito le pregunta a su madre:

- ¿Qué celebramos hoy?

- El Nacimiento de Jesús.

- ¿Pero no nació ya el año pasado?

- Papá, papá, ¿qué me vas a regalar por Navidad?

- ¿Qué te regalé el año pasado?

- Un globo.

- Pues este año, ¡te lo inflo!

¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad?

"No incluye pilas"

FELIZ NAVIDAD

No me queda más que desearles que pasen una muy Feliz Navidad, que se diviertan muchos, reciban muchos regalos, pero sobre todo no se olviden que el principal festejado en este día es Jesús. Una veladorita de regalo hacia él, no estaría nada mal.

¡Feliz Navidad!

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com