Invita JAD de Matamoros al “pago por adelantado”

Con el cual si saldan antes del 31 de diciembre, podrán recibir el descuento de un mes, informó el gerente general, Guillermo Lash de la Fuente

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Sabado 24 de Diciembre del 2016 a las 09:01

Matamoros, Tamaulipas.- La Junta de Aguas y Drenajes de la Ciudad de Matamoros (JAD) sigue exhortando a los usuarios de la paramunicipal para que aprovechen el programa de “pago por adelantado”, con el cual si saldan antes del 31 de diciembre, podrán recibir el descuento de un mes, informó el gerente general, Guillermo Lash de la Fuente.



Destacó que durante el mes de noviembre se hizo el descuento de dos meses si pagaban en ese período, pero este beneficio es exclusivamente para los usuarios que no cuentan con medidor, ya que tienen tarifa establecida.



En este sentido, manifestó que el programa se implementó con el propósito de apoyar a los usuarios cumplidos, que de forma continua acostumbran a hacer sus pagos por adelantado.



Añadió que en el mes de diciembre, el beneficio es solo la bonificación de un solo mes y no dos como en noviembre; precisó que quedan pocos días para que la gente lo aproveche, por lo cual los exhortó a que se acerquen a la dependencia.



Precisó que el beneficio es para aquellos que tengan servicio medido y tarifa domiciliaria, pero también para quienes hayan contratado y pagado su medidor y que aún no se les instala.