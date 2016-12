Esperan incremento de 20% en matrícula escolar del COBAT

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Sabado 24 de Diciembre del 2016 a las 09:01

Actualmente el Colegio de Bachilleres en Tamaulipas cuenta con 700 docentes en 23 planteles distribuidos en los 43 municipios del Estado, dijo el director general, Pablo Cantú Hinojosa

Autor: HT-Agencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El próximo ciclo escolar 2017- 2018 se estima que crezca un 20% la matrícula escolar del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), señaló el director general, Pablo Cantú Hinojosa.



Dijo que actualmente el Cobat en Tamaulipas cuenta con 700 docentes en 23 planteles distribuidos en los 43 municipios del Estado, y ante el incremento de la matrícula también se espera cubrir la demanda educativa, con la creación de nuevas aulas.



Rechazó que se vaya a registrar un recorte de personal docente, por el contrario, dijo que se estima crecer en ese sentido, “vamos a crecer con maestros, no es disminuir, por el contrario la intención es crecer, para llegar a un aumento del 20% de alumnos necesitaríamos un 5% más de maestros”, expuso.



En cuanto el tema de la deserción y la posibilidad de que esta problemática se incremente en la población estudiantil como consecuencia de las dificultades económicas, consideró que este factor no impactaría para que los alumnos dejen sus estudios.



“Cobat es de los subsistemas que menos deserción tienen, tenemos el 8.6, no nos conformamos, quisiéramos que no hubiera deserción por supuesto, pero estamos es un nivel aceptable. Por el contrario, el año que entra pretendemos que haya menos deserción, que haya más alumnos y crecimiento en los planteles”, manifestó.



Informó que en algunos planteles de Cobat existen aulas que no se están utilizando por la falta de turnos vespertinos, por lo que se gestionará la posibilidad de abrir para el próximo ciclo algunos en los municipios que así se requieran.



“En ese tema hablaríamos que por supuesto tendríamos más maestros, en vez de disminuir creceríamos y esa es la intención, en el caso de la educación no podemos retroceder, tenemos que ir para adelante”, puntualizó.