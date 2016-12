Disminuyen accidentes inintencionados en Tamaulipas

Los accidentes no intencionales consisten en quemaduras, asfixias y caídas de altura individual, expresó el titular del área de Prevención en la Cruz Roja, Rogelio Saldaña

Por: Jair Díaz/Ciudad Victoria El Día Sabado 24 de Diciembre del 2016 a las 09:01

Disminuyen los accidentes inintencionados en Tamaulipas, expresó el titular del área de Prevención en la Cruz Roja, Rogelio Saldaña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Coordinación Estatal de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja está trabajando para evitar accidentes sin intención en la temporada navideña, informó el titular del área, Rogelio Saldaña Medina.



En torno a accidentes no intencionales, señaló que consisten en quemaduras, asfixias y caídas de altura individual, las cuales se ocasionan en hogares y en el uso de juegos pirotécnicos. También destacó que son los adultos mayores los más propensos, a sufrir caídas de su propia altura.



“Afortunadamente no tenemos índices muy elevados en esta clase de incidentes, sin embargo en el mes de diciembre son más intensivos los programas, para evitar que estas estadísticas se eleven”, señaló.



Puntualizó que la Cruz roja no ha reportado casos de niños quemados en por juegos pirotécnicos, no obstante, “no vamos a esperar a que suceda para tomar medidas preventivas”, expuso.



Indicó que los principales miembros vulnerables a lesiones son las manos, la cabeza, el rostro, incluso la pérdida del sentido de la vista y el oído por la detonación prematura de un cuete. Además, destacó que pueden sufrir intoxicación o quemaduras en las vías respiratorias.



En otro contexto, invitó a los comerciantes de pirotecnia a ser responsables en la venta de dichos productos, solicitar permisos con las autoridades correspondientes para evitar “otro Tultepec en Tamaulipas”.