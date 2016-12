Omiten declaración patrimonial 21 diputados de Tamaulipas

Aunque no están obligados, cabe señalar que el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó las tres declaraciones; fiscal, patrimonial y de interés

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Jueves 22 de Diciembre del 2016 a las 18:43

En total 21 diputados de elección popular de Tamaulipas han omitido su presentación de la Ley 3 de 3

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- En total 21 diputados de elección popular de Tamaulipas han omitido su presentación de la Ley 3 de 3, iniciativa ciudadana que tiene como objetivo disminuir la corrupción en México.



Aunque no están obligados, cabe señalar que el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó las tres declaraciones; fiscal, patrimonial y de interés, ante el Instituto Mexicano de la Competitividad.



Al revisar el sitio web: www.tresdetres.mx, se pudo constatar que la legisladora de Acción Nacional, Brenda Georgina Cárdenas Thomae, del Distrito II con cabecera en Nuevo Laredo, es la única que ha presentado la declaración.



La diputada declaró el patrimonio que tiene con su familia, así como los ingresos de ambos, terrenos y pertenencias.



El resto de los integrantes del Congreso Local no han realizado la acción, aunque fue una de las banderas durante la campaña electoral del verano pasado.



De los 14 diputados plurinominales de la entidad no se tiene información, pues no aparecen en la lista de la página web, desconociéndose el motivo.