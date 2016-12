Elenco de “Enamorándome de Ramón” sorprende a Nuria Bages con pastel

La actriz Nuria Bages cumplirá mañana 66 años de edad, festejo al que se adelantaron sus compañeros de la telenovela “Enamorándome de Ramón”, al llevarle un pastel al foro donde se graba esta nueva producción de Lucero Suárez

Por: Notimex El Día Jueves 22 de Diciembre del 2016 a las 18:41

Autor: Notimex

México,(Notimex).- La actriz Nuria Bages cumplirá mañana 66 años de edad, festejo al que se adelantaron sus compañeros de la telenovela “Enamorándome de Ramón”, al llevarle un pastel al foro donde se graba esta nueva producción de Lucero Suárez.

Bages, quien estuvo acompañada de Esmeralda Pimentel y José Ron, entre otros actores, dijo que fue una grata sorpresa.

“Nunca me habían festejado en una novela y pues me siento muy chiveada por tantas muestras de cariño y aunque mi cumpleaños es mañana, mis papás me registraron un día antes, o sea un día como hoy, porque nací cerca de las 12 de la noche y ahí surgió la confusión”.

Luego de los abrazos y la partida del pastel, la festejada comentó que el 2016 fue un año de mucho trabajo, pero sobre todo contó con salud.

“Afortunadamente con mucha salud, que es lo principal y qué mejor que terminarlo trabajando y comenzar el 2017, de la misma manera”.

Al hablar sobre su participación en esta telenovela, la actriz que nació en Monterrey, dijo estar encantada con el personaje que hace en “Enamorándome de Ramón”, porque a lo largo de su trayectoria rara vez le toca hacer el papel de villana.

“Soy ´Hortensia´ que es una señora muy divertida, pero fea, mala y a la vez muy tonta, bueno creo que siempre la gente mala es tonta, pero esta mujer tiene buenas puntadas, se le ocurren muchas tonterías para perjudicar a la gente, pero nunca le sale nada”.

Al hacer un balance de sus 66 años de vida, Nuria Bages confesó que a lo largo del tiempo saca en conclusión que ha tenido una vida feliz.

“Entre más pasen los años, con la edad vas consiguiendo ser feliz, pero esta felicidad hay que trabajarla”.

Respecto a si tenía un secreto para lucir tan guapa, sonrió y dijo: “Cuál secreto, simplemente soy una señora de mi edad, con buena salud que me cuido mucho, porque si no se cuida uno después el cuerpo empieza a fallar nos empezamos a poner feos, gordos y enfermos”.