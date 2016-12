Apoyos alimentarios llegaban a personas sin necesidad: Sebisol Tamaulipas

El secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Gerardo Peña, aseveró que los programas sociales llegarán corregidos y aumentados

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Jueves 22 de Diciembre del 2016 a las 16:20

El secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Gerardo Peña, aseveró que los programas sociales llegarán corregidos y aumentados

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- El secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Gerardo Peña, aseveró que los programas sociales llegarán corregidos y aumentados, pues eran entregados a muchas personas sin necesitarlos.



Lo anterior lo declaró durante la entrega de 10 mil despensas navideñas en el Municipio de Altamira, donde además anunció la capacitación de la población.



"En apoyos alimentarios hoy los vamos a capacitar para que ustedes conozcan qué es lo que por ley y derechos les corresponde, para que no quede a disposición si tienen o no derecho a un programa", declaró.



"Lo que sucedía principalmente en los apoyos alimentarios, se entregaban a personas a gente que no los necesitaba", añadió.



Por lo que se estará realizando un nuevo padrón, el cuál será más estricto, “para que lleguen a las personas que de verdad lo necesitan y que de verdad lo requieren".

Puntualizó que sigue la formación del expediente social único, para saber el perfil socioeconómico y detectar las carencias.



Lo anterior ayudará a que los diferentes apoyos como el alimentario, lleguen a las familias que lo requieren.